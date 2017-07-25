قرقاش: الخطاب القطري يفتقد إلى النفس الخليجي التقليدي

قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن الخطاب القطري الحالي مكابر وعالي الصوت، ويفتقد إلى النفس الخليجي التقليدي، مشيراً إلى أنه "خطاب يفتقد للصراحة مع ماضيه وممارسته، بل يريد أن يفرض تسويته بشروطه".

واعتبر أن "الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بضررك على جيرانك، وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوى، طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة".

وقال الوزير الإماراتي: "بقدرة قادر أصبحت مكافحة الإرهاب والسيادة وعدم التدخل أولويات قطرية، كم نود أن نصدق الطرح الإعلامي الجديد ولكن السجل ماثل أمامنا بكل مأساوية".

وأوضح أن "مظلومية التصريحات القطرية مذهلة، وتحمل المسؤولية عن السلوك غائب تماماً، وكأن الدول الأربع اتخذت إجراءاتها لأن المنطقة بحاجة لمزيد من التوتر".