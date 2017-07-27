محمد بن زايد يشيد بجهود الملك سلمان بشأن المسجد الأقصى

أشاد ولي عهد #أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، الخميس، بالجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تكللت بالنجاح وأدت إلى إنهاء القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول إلى المسجد الأقصى.

وبحسب ما نقلته وكالة "وام"، قال الشيخ محمد بن زايد إن هذه الجهود تؤكد المسؤولية التاريخية والدور المركزي للمملكة العربية السعودية وعملها الدؤوب في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها الدائم والمستمر على الحفاظ على مكانة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة العودة مجددا للتبني التام والكامل لمبادرة السلام العربية.

وكان خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، قد أجرى خلال الأيام الماضية، الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم، كما أجرى اتصالات بالرئيس الأميركي دونالد #ترمب، بشأن الأحداث التي حصلت في المسجد الأقصى في الفترة الماضية، وذلك لبذل مساعيهم لعدم إغلاق #المسجد_الأقصى في وجه #المسلمين، وعدم منعهم من أداء فرائضهم، وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد، وفق ما أعلنه بيان للديوان الملكي السعودي، الخميس.

وأضاف البيان أن جهود الملك سلمان تكللت بالنجاح وبالشكل الذي يسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم.

هذا وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إزالة كل الإجراءات الأمنية التي استحدثتها في الحرم القدسي، وفتحت أبواب المسجد الأقصى بدون قيود.