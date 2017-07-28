قطر تستنجد بالأمم المتحدة..وأميركا تدعوها لحوار الجيران

دعا وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، #الأمم_المتحدة إلى المساعدة في حل #الأزمة_الخليجية.

وتحدث الوزير القطري إلى الصحافيين عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، الذي أكد أن المنظمة الدولية تدعم الحل الإقليمي للأزمة.

وكرر الأمين العام للأمم المتحدة دعمه الكامل للوساطة التي تقودها #الكويت في محاولة منها لرأب الصدع الخليجي.

وفي #واشنطن حيث كان وزير خارجية #قطر قد التقى نظيره الأميركي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية "هيذر نويرت" إن واشنطن ترى أن الحل للأزمة يبدأ من جلوس الأطراف المختلفة حولة طاولة حوار واحدة لإجراء محادثات مباشرة.

وفي سياق متصل عبر سفير الصين الدائم لدى الأمم المتحدة عن اعتقاد بلاده أن الأزمة الخليجية يجب أن تُحل بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، باعتباره خلافاً داخلياً، مؤكداً أن #الصين تأمل أن يعقد أطراف الأزمة مباحثات مباشرة لتذليل العقبات التي تعترض طريق الحل.

من جهته قال وزير خارجية قطر إنه ليس هناك خطوات إيجابية من طرف الدول المقاطعة لبلاده، مشيراً إلى أن قطر تريد إنهاء هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية عبر الحوار القائم على المبادئ التي لا تنتهك السيادة وتحترم القانون الدولي، على حد قوله.