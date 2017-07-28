وزراء خارجية الدول الأربع إلى المنامة لبحث أزمة قطر

يعقد وزراء خارجية الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب اجتماعاً في العاصمة البحرينية #المنامة غداً السبت لبحث تطورات أزمة قطر.

وقالت الخارجية المصرية إن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه، السبت، إلى العاصمة البحرينية #المنامة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية كل من #مصر و المملكة العربية #السعودية ومملكة #البحرين ودولة #الإمارات المقرر عقده في #المنامة يومي 29 و 30 يوليو/تموز الحالي.

وذكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة #سامح_شكري في اجتماع الرباعي العربي تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة يوم 5 يوليو/تموز، بعقد اجتماعهم التشاوري اللاحق في مملكة البحرين في نهاية شهر يوليو/تموز.

وأوضح أن تلك الاجتماعات تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع.