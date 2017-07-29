الدول ال4 المكافحة للإرهاب تجتمع بالمنامة لبحث أزمة قطر

تعقد الدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب: #السعودية، و #الإمارات و #البحرين و#مصر اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة البحرينية المنامة، غداً الأحد، لبحث مستجدات الأزمة القطرية، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع على لقاء وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في #القاهرة.

ويأتي الاجتماع، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في مدينة القاهرة يوم الخامس من شهر يوليو الجاري، وضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والارهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الامن القومي العربي والامن والسلم الدوليين.

ويأتي اجتماع ممثلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في ظل تعنت قطري أفشل الوساطات العربية والدولية، فالدوحة لم تقدم خلال الفترة الماضية سوى المماطلة ربما على أمل أن تتراجع الدول الأربع عن مطالبها، أو تعيد النظر فيها، وهو ما نفاه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الذي أكد أن لا تراجع عن قائمة المطالب.

ويبدو أن الدول الأربع ومن ورائها العديد من الدول الساعية لمحاربة الإرهاب ومصادر تمويله تصر على وقف تمويل قطر للإرهاب عبر قبولها بمطالب يرى مراقبون أنها لا تمس بسيادة #الدوحة كما يدعي مسؤولون قطريون، بل هي خطوة ضرورية لضمان أمن واستقرار المنطقة.