العتيبة: الدول المقاطعة تملك أدلة تدين قطر بدعم الإرهاب

كشف السفير الإماراتي في واشنطن يوسف #العتيبة، أن الدول المقاطعة لقطر لديها أدلة قاطعة تكفي لإدانة الدوحة بدعمها للميليشيات المسلحة في #سوريا، و #ليبيا، و #الصومال، بالإضافة إلى دعمها تنظيم #القاعدة ممثلا في جبهة #النصرة في #سوريا، واحتضانها لجماعة #الإخوان المسلمين، وحركتي #حماس، و #طالبان.

وقال العتيبة وخلال مقابلة على قناة "PBS" الأميركية، إن من حق #الدوحة مواصلة ما تريد فعله ودعم من تريد دعمه، كما يحق في المقابل للدول الأربع مواصلة مقاطعتها، واتخاذ الإجراءات التي تحفظ لها حقوقها كما تريد.

وأشار إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش يمكنه تحقيق النصر، ولكن ذلك لن يتأتى دون وقف تمويل الإرهاب من أطراف خارجية أخرى.