أين تدرب المتهمون بقضية العبدلي؟

تبين أن #قطر و #إيران لعبتا دور الدولة الثالثة الوسيط لانتقال المتهمين في قضية #العبدلي من #الكويت إلى #لبنان، حيث تلقوا التدريب اللوجستي والعسكري في معسكرات #حزب_الله بتمويل من الحرس الثوري الإيراني.

وذكر المتهمون في اعترافاتهم أن إيران جندتهم للتجسس، وجمع المعلومات في الداخل الكويتي، وتحديد المراكز الحيوية، وكذلك استقدام أسلحة من مخلفات الغزو العراقي للكويت وإخفائها في مناطق متعددة، بينها مزرعة والد أحد المتهمين في منطقة العبدلي بهدف إثارة الفوضى والإخلال بأمن الكويت.

كما تمت لقاءاتهم مع عناصر دبلوماسية إيرانية للتخطيط وتهريب السلاح في مقر السفارة الإيرانية بالكويت وعدد من المقار الدينية. أما سفرهم من الكويت إلى لبنان فتم عبر طريقين، أحدهما مطار مشهد الإيراني، والثاني عبر الدوحة كي لا تتضح وجهتهم، فيما التكاليف على عاتق طهران.

وشملت عمليات التدريب في معسكرات حزب الله شقين، أحدهما نظري يعنى بمحاضرات دينية ودروس في التهرب من المراقبة، وآخر عملي يشمل كيفية حمل وفك هذه الأسلحة واستخدامها.