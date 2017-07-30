قطر.. منع المواطنين والمقيمين من التقديم للحج

أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية التسجيل للحج لهذا العام 2017، ما يشير إلى منع المواطنين والمقيمين في #قطر من التقديم إلكترونياً لأداء فريضة الحج.

وفي الوقت الذي ترحب فيه #السعودية بالحجاج القطريين أسوة بغيرهم، لم توضح الوزارة القطرية أسباب إغلاقها التسجيل ومنع مواطنيها من #الحج.

وكانت السعودية قد أكدت أنه بإمكان الحجاج القطريين القدوم جواً إلى #السعودية مباشرة وعبر أي خطوط باستثناء "القطرية".

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه "في ظل الوضع السياسي الراهن مع #الدوحة فإن حكومة السعودية ترحب بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر".

وشددت الوزارة على أن كافة الخدمات والتسهيلات التي توفرها حكومة السعودية لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار تجسد الدور الريادي الذي تتشرف به المملكة في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم ومن مختلف أقطار العالم الإسلامي.

من جانب آخر، يعقد وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، اجتماعاً في العاصمة البحرينية #المنامة. ويأتي هذا الاجتماع، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في #القاهرة يوم الخامس من شهر يوليو (تموز) الجاري، ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين.