ارتباك قطري بعد تصريحات السعودية بشأن "تدويل الحرمين"

أنكرت #قطر منع تسجيل مواطنيها لموسم #الحج، واصفة هذه الأخبار بالملفقة والمشوهة للحقائق رغم أن موقع إدارة الحج القطرية يظهر استمرار إغلاق باب التسجيل للحج أمام القطريين والمقيمين فيها.

واتهمت الدوحة #السعودية بتسييس الأمور الدينية عبر الامتناع عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتقديم الضمانات لهم، نافية الاتهامات بتدويل الحج، رغم إرسالها رسالة إلى الأمم المتحدة تدعو فيها للتدخل عبر جمعية تحتضنها السلطات القطرية. كما وخرجت دعوات في وسائل إعلامها حول ضرورة تدويل المشاعر المقدسة.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، كان قد أكد سابقاً أن المملكة ترفض تسييس موضوع الحج كما تفعل قطر، معتبراً أن الأخيرة وبقرارها منع مواطنيها من الحج تعكس عدم احترامها لهم، مبدياً ترحيب السعودية بهم.