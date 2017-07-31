قطر تنقل معركتها إلى اليمن وتقلل من حجم إنجازات التحالف

كشفت الأزمة القطرية الغطاء حيال كثير من القضايا والمواقف للدوحة، ومنها الحرب ضد الانقلابيين في #اليمن، فضلاً عن مسائل أخرى تتعلق بـ #الإرهاب ودعم بعض الجماعات.

يشار إلى أنه بعد المشاركة في عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل، تحول موقف الدوحة بعد الأزمة إلى منتقد لعمليات التحالف، بل إن وزير شؤون الدفاع القطري، خالد العطية، قال إن #قطر لم تكن مقتنعة بالدخول في #التحالف_العربي.

ورغم المشاركة الرمزية للدوحة في قوات كانت ترابط على الحدود السعودية مع اليمن، إلا أن الشواهد أثبتت أن الدوحة كانت تنسج علاقات سرية مع #الحوثيين، وتمدهم بالدعم المادي والمعلوماتي منذ الحروب الست مع الجيش اليمني.

كذلك تحدثت مصادر عسكرية أن القطريين كانوا يزودون الحوثيين بإحداثيات لمواقع قوات التحالف، تساعد الانقلابيين في القصف الصاروخي على الأهداف.

وتغير الخطاب الإعلامي القطري في نهجه، وأصبح قادة ميليشيات الحوثي يجدون فرصتهم في الحديث والظهور الإعلامي على شاشات التلفزيون لشن هجوم على الشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي.

كما يوجه الإعلام القطري انتقاداته لبعض دول التحالف ودورها في اليمن، اتساقاً مع خطاب الانقلابيين والإعلام الإيراني الذي يصب في ذات الاتجاه.