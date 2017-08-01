فتح 9 ممرات طوارئ بالمجال الدولي أمام الطيران القطري

ابتداء من الثلاثاء، الأول من أغسطس، وحرصا من الدول الداعية لمحاربة #الإرهاب، على احترام القوانين الدولية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، تقرر فتح تسعة ممرات طوارئ أمام #الطيران_القطري.

الممرات التسعة، تسيّر في الأجواء الدولية وليس الإقليمية للدول الأربع، يوجد بينها ثمانية ممرات طوارئ في #الخليج العربي، وممر واحد فوق البحر المتوسط. الممرات الثمانية تسمح للطائرات القطرية بالملاحة فوق المياه والأجواء الدولية، وليس فوق المياه والأجواء الإقليمية لدولتي #الإمارات و #البحرين.

بالنسبة للممر التاسع، فالطائرات القطرية لن تدخل المياه والأجواء الإقليمية المصرية، ولكن ستتخذ ممرا دوليا آمنا بالتنسيق بين كل من مصر واليونان وقبرص وليبيا.

تقنيا، عرض الممر الجوي يكون بين 5 و10 أميال، وتلتزم فيه الطائرات بارتفاع معين وسرعة معينة بغض النظر عن اتجاه الطائرة سواء غربا أو شرقا، ويتم تحديد هذه الممرات على الخرائط الجوية وتمرر على الجهات المعنية منها، مراكز السيطرة بالطيران المدني بواسطة رادارات المراقبة الجوية.



القرار الجديد تشرف عليه منظمة الطيران المدني الدولي، المعروفة باسم "إيكاو" بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني للدول الداعية لمحاربة الإرهاب، وأكدت الدول الأربع احترامها لاتفاقية شيكاغو للطيران، وسعيها للحفاظ على أمن وسلامة الأجواء في المقام الأول.