قرقاش: قطر فشلت في تسييس ملف الإيكاو وستفشل بتسييس الحج

قال أنور #قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن #فشل_قطر_في_تسييس_ملف_الإيكاو إنذار مبكّر وسيفشل معه التوجه الكارثي لتسييس #الحج، معتبرا أن الحل يكمن في المراجعة الصريحة لتراكم أخطاء في حق المنطقة والجار.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن استراتيجية قطر في التعامل مع أزمتها محكوم عليها بالفشل، لأنها لا تعالج جذور الأزمة.. دعم التطرف والتدخل لتقويض أمن واستقرار دول المنطقة.

فشل قطر في تسييس ملف الأيكاو إنذار مبكّر وسيفشل معه التوجه الكارثي لتسييس الحج، والحل في المراجعة الصريحة لتراكم أخطأ في حق المنطقة والجار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١ أغسطس، ٢٠١٧

وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) قد عقد جلسة استثنائية بناءً على الشكوى المقدمة من #قطر، الاثنين، وفقاً للمادة 54 (ن) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، التي تمنح الدول الأعضاء الحق ببحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية.

وشاركت المملكة العربية #السعودية بوفد يرأسه عبدالحكيم بن محمد التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وافتتح رئيس مجلس المنظمة الجلسة بتأكيده على تجنب الخوض في الأمور السياسية والالتزام بالأمور الفنية التي هي من اختصاص #منظمة_الإيكاو.

ثم ألقى وزير النقل القطري رئيس وفد قطر بياناً تهجم فيه على الدول الأربع.

إستراتيجية قطر في التعامل مع أزمتها محكوم عليها بالفشل لأنها لا تعالج جذور الأزمة؛ دعم التطرف والتدخل لتقويض أمن و إستقرار دول المنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١ أغسطس، ٢٠١٧

وقدمت وفود كل من المملكة العربية #السعودية ودولة #الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي بالقاهرة، من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح 9 مسارات جوية إضافية لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية.

ولقيت الورقة استحسان أعضاء المجلس، الذي أشاد بروح التعاون بين دول المنطقة على مستوى الفنيين في #الطيران_المدني.

وقدمت الأمانة العامة ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول الأربع من خلال تقرير فني أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء، وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها وفق الملحق الـ 11 من اتفاقية شيكاغو.