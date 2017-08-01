السعودية والبحرين تشددان على ضرورة تصحيح قطر لسياساتها

شدد نائب العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى على ضرورة تصحيح قطر لمسار سياساتها بما يؤكد التزامها بجميع تعهداتها وذلك خلال قمة عقدت في جدة.

وتأتي دعوة الطرفين بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إيفاد مسؤولين إلى الخليج لحض أطراف الأزمة للجلوس إلى مائدة الحوار.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك #مملكة_البحرين وقوف بلاده إلى جانب #السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه ويموله. حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال في تصريح صحافي لدى وصوله #جدة، اليوم الثلاثاء، "يسرنا ونحن نصل لبلدنا المملكة العربية السعودية أن نعرب عن عميق اعتزازنا وتقديرنا للعلاقات الأخوية التاريخية التي أرستها ورسختها وشائج القربى القوية وروابط الإخاء والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين والممتدة إلى جذور التاريخ العريق لبلدينا وتعززها الثوابت والرؤى المشتركة التي تزيد هذه العلاقات صلابة على مر الأيام، وتمضي بها على الدوام لأفق أرحب على المستويات كافة".

وأضاف "نجدد تأكيدنا على وقوف مملكة البحرين التام والثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه أو يموله، وفي جهودها المباركة والرائدة بقيادة #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز اللحمة ووحدة الصف لمواجهة كافة التحديات التي قد تهدد أمن منطقتنا أو تنال من مقدرات أمتينا العربية والإسلامية بما يحفظ أمن واستقرار دولنا وتمكينها من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء.

وأكد أن العالم الإسلامي بأسره يقف مع المملكة العربية السعودية في مساعيها الخيرة ودورها القيادي في الدفاع عن الأمة الإسلامية ونصرة قضاياها، ويؤيد ويعتز برعايتها ومسؤوليتها عن فريضة #الحج، معربين عن ثقتنا التامة بإذن الله تعالى بأن موسم الحج لهذا العام سيكون متميزاً وناجحاً، حيث تتوافر له كل المقومات التي تمكن ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من أداء جميع المناسك بكل يسر وطمأنينة وأمان في ظل الرعاية الفائقة من حكومة أخينا خادم الحرمين الشريفين للحجاج، وما تبذله من جهود جبارة لتيسير هذه الفريضة العظيمة.

وأعرب عن تقديره البالغ لما تحرص عليه المملكة العربية السعودية من تطوير دائم وارتقاء متواصل ومشهود في مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لكل من يقصد الأماكن المقدسة، وأداء هذه الرسالة الإسلامية السامية، التي شرف الله عز وجل هذه البلاد العزيزة بها.