وزير الدفاع القطري: مستقبل مجلس التعاون على المحك

اعتبر #وزير_الدفاع_القطري أن مستقبل مجلس #التعاون_الخليجي أصبح على المحك، وفقا لقناة "العربية"، الأربعاء.

واتهم الوزير خالد بن محمد آل عطية، الدول الخليجية الثلاث المقاطعة للدوحة بالتدخل في الشؤون القطرية، ومحاولة الانقلاب على حكومتها.

واعتبر آل عطية في حوار تلفزيوني أن الأزمة السياسية الجارية لن تساعد أي أحد متورط فيها.

وأكد وزير الدفاع القطري أن الوقت والانتظار سيساهمان في استمرار الأزمة، وسيفاقمان العلاقات أكثر وأكثر.

وأشار آل عطية إلى أن البقاء في هذا الوضع المتجمد سيجعل مجلس التعاون الخليجي عرضة للخطر.

ولمح وزير الدفاع القطري إلى أن #أمير_الكويت منع الأزمة من الذهاب بعيدا.

وشدد آل عطية على أن الدول الخليجية الثلاث لديها نيات مبيتة تجاه قطر.

واتهم هذه الدول بعدم الالتزام بمبادئ اتفاقي 2013 و2014.