أمير قطر: مستعدون لحل الأزمة بالحوار.. دون إملاءات

جدّد #أمير_قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التأكيد على استعداد بلاده لحل الأزمة الخليجية "من خلال الحوار، من دون إملاءات أو تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية لأي دولة".

وقال أمير #قطر خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأربعاء: "بلادنا صارت أقوى بعد الأزمة".

وكان وزير الدفاع القطري قد اعتبر في حديث صحافي أمس الأربعاء أن مستقبل مجلس #التعاون_الخليجي أصبح على المحك. واتهم الوزير خالد بن محمد آل عطية، الدول الخليجية الثلاث المقاطعة للدوحة بالتدخل في الشؤون القطرية.

وأكد وزير الدفاع القطري أن الوقت والانتظار سيساهمان في استمرار الأزمة، وسيفاقمان العلاقات أكثر وأكثر.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر غربية أن قطر تلعب دوراً نشطاً في دعم التطرف في المنطقة، حيث نشر موقع "هافينغتون بوست"، في نسخته الإنجليزية، تقريراً أكد أن الدوحة باتت تُهدد أمن أوروبا، وخصوصاً بريطانيا.

واعتبرت دراسة نشرها الموقع الأميركي أن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة، تخرج عن نطاق تأثيرها على المنطقة وحسب، فالفشل في إثناء قطر عن تمويل ودعم الإرهاب يؤثر لا محالة على السلم والأمن الأوروبيين.