دبلوماسي:مشاركة قطر بالقمة الخليجية متروك لقيادة المجلس

قال السفير السعودي لدى #البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ إن مشاركة قطر في #القمة_الخليجية المقبلة، التي تستضيفها الكويت أمر متروك لقيادة دول مجلس التعاون.

وأضاف السفير لصحيفة "الحياة" أن نظام المجلس واضح وصريح، ودورته المقبلة في #الكويت، وقرار حضور أو عدم حضور دولة قطر القمة المقبلة سيُترك للقادة، وحتماً سيكون بالغالبية وينظر للنصاب فيه.

وقال السفير إن #قطر تعرف كيف تنهي أزمتها، مؤكداً أن الدول الأربع لن تتنازل عن تحقيق المطالب الـ13.

واعتبر السفير أن الهدف من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد #الدوحة ليس معاقبة قطر، وإنما تصحيح مسارها ووقف دعمها الإرهاب، معتبراً أن التصريحات الرسمية القطرية التي تتحدث عن عافية الاقتصاد وسير الحياة الطبيعية في قطر تنفي وجود الحصار عليها.