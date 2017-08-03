قطر توافق على مشروع قانون منح الإقامة الدائمة لأجانب

أعلنت #قطر أنها ستمنح بعض الوافدين إقامة دائمة، خاصة "الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة"، وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

ويحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الإقامة الدائمة بموجب أحكام القانون.

كما يمنح القانون حامل الإقامة مزايا في التعليم والرعاية الصحية.

وتحدث بيان مجلس الوزراء عن إعطائه الأولوية في التعيين بعد القطريين لأصحاب الإقامة الدائمة، في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

ولم يتطرق البيان إلى الشروط التي يجب توافرها في الأجنبي، ولم يحدد الفئات المؤهلة للحصول على الإقامة، لكنه أشار إلى أنه سيتم إنشاء لجنة لمنح بطاقة الإقامة تختص بالنظر في طلبات المتقدمين لها.

يذكر أن عدد سكان قطر يبلغ مليونين و700 ألف شخص، ويشكل الأجانب نحو 90% من نسبة السكان.