مصر: الأزمة مع قطر لن تنتقل إلى مجلس الأمن

اعتبر المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو عبداللطيف أبوالعطا، أنّ الأزمة مع #قطر ليست مسألة تُناقش في مجلس الأمن.

وقال أبوالعطا: "لا أعتقد أن الصدع له علاقة بمجلس الأمن. لا أرى ذلك. موقفنا، وأتكلم عن #الدول_الأربع وقطر، موقفنا كان واضحاً منذ البداية، ولا أعتقد أنّ المسألة سيتم نقلها إلى مجلس الأمن".

وأوضح مندوب #مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مطالب الدول الأربع واضحة من قطر، وتنتظر هذه الدول تجاوباً إيجابياً من #الدوحة مع هذه المطالب.

قرار لمجلس الأمن يحظر تسليح الإرهابيين

في سياق آخر، أقر #مجلس_الأمن في اجتماعه الأخير برئاسة مصر، القرار رقم 2370 القاضي بمنع حصول الإرهابيين على السلاح.

وجاء اعتماد المجلس القرار بالإجماع خلال جلسة الإحاطة التي عقدتها الرئاسة المصرية للمجلس للبحث في ما يشكله الإرهاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين.