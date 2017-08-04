لاعب الكرة نيمار يقلب طاولة الإعلام الغربي على قطر

لم تترك #قطر ميداناً إلا وحاولت أن تظفر فيه بفرصة للخروج من مأزقها السياسي، كما ترى صحف غربية عالمية. حيث تخوض #الدوحة هذه المرة لعبتها في ميدان الرياضة. فثمة بعد سياسي بائن وراء انتقال #نيمار من #برشلونة لباريس سان جيرمان.

وأثارت صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي جدلاً واسعاً في الصحافة العالمية. حيث تساءلت صحيفة الغارديان البريطانية من أين لنادي #باريس_سان_جيرمان بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني لشراء نيمار؟

وتحدثت عن أن #الاتحاد_الأوروبي لكرة القدم سيقوم بالتحقيق حول هذا الأمر، فقيمة صفقة نيمار تتجاوز ضعف الرقم القياسي لأغلى لاعب في العالم حالياً، والمسجل باسم الفرنسي بول بوغبا بعد انتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووصفت الغارديان كرة القدم بالعمل الجنوني، فيما اتهمت صحيفة الديلي تليغراف قطر بشراء المصداقية من خلال بعثرة نقودها على نيمار، واعتبرت نيمار لاعب كرة القدم الأكثر تكلفة في العالم، وأحدث وأكبر الأصول التي تملكتها قطر لمواجهة خلافاتها الدبلوماسية.

وتابعت الصحيفة أيضاً أن الدوحة منذ فترة طويلة تحاول استغلال الرياضة لرفع مكانتها.

أما صحيفة فوكس سبورت، فقد رأت أن الدوحة بتوقيع نيمار على الانتقال لباريس سان جيرمان، شكلت انقلاباً في ميدان كرة القدم بصفقة علاقات عامة تنقذها من عزلتها.

فيما تسعى مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية، التي تمتلك نادي باريس سان جيرمان، كما رأى محللون رياضيون لزعزعة النظام القديم لكرة القدم في #أوروبا.