قطر تشارك في مراسم أداء الرئيس الإيراني اليمين

أرسلت #قطر وزير الاقتصاد والتجارة، أحمد بن جاسم آل ثاني، ممثلاً لها في مراسم أداء #الرئيس_الإيراني حسن #روحاني اليمين الرئاسية لفترة ولاية ثانية.

مشاركة قطر في المناسبة تأتي في ظل أزمتها مع عدد من #دول_الخليج التي تطالب #الدوحة بسلسلة من المطالب، من بينها وقف العلاقات مع #إيران، إضافة إلى وقف دعم و #تمويل_الإرهاب، واستضافة إرهابيين، ونشر #خطاب_الكراهية والتطرف في الإعلام.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية أفادت بأن #رئيس_الوزراء_القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، سيمثل بلاده في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني حسن روحاني لولاية ثانية.

ونقلت الوكالة تصريحاً عن رئيس الوزراء القطري أكد فيه مشاركته في المراسم ممثلاً لأمير قطر، لافتاً إلى أن بلاده تقدر وتثمن ولن تنسى الدعم الإيراني لها في ظروف العقوبات الحالية، في إشارة إلى #مقاطعة_الرباعية_العربية لها منذ شهرين.