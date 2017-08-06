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البحرين: نرفض المساس بالسعودية ومحاولات قطر تسييس الحج

المصدر: دبي – العربية.نت
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قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، الأحد، إنه ليس هناك حصار على قطر وإنما مقاطعة.

وأضاف الوزير البحريني في مقابلة مع "العربية" إن "كلمة حصار خطيرة في #القانون_الدولي، لكن الإجراءات هي مجرد مقاطعة لحماية دولنا".

وأوضح آل خليفة أن المنامة ترفض "أي مساس بالسعودية ومحاولات قطر تسييس #الحج".

وقال: "إننا لن نتفاوض مع قطر على المطالب الـ13، ولكن نتحاور على كيفية تنفيذها".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قررت، قبل شهرين، مقاطعة #قطر، على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب وإيواء متطرفين ومطلوبين للدول الأربع.

كلمات دالّة

#القانون الدولي, #الحج, #قطر

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