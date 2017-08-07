خبير أميركي: على قطر وقف دعم الإرهاب في ليبيا

نشر نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، #جوناثان_سكانزر، مقالا في مجلة #نيوزويك، دعا فيه الدول الغربية إلى ضرورة وقف تمويل قطر للإرهاب في #ليبيا، وفقا لقناة "العربية"، الاثنين.

ورأى سكانزر أن هذه الخطوة إن حصلت يمكن أن تخفف من حدة توتر الأزمة الدبلوماسية مع الدول الأربع التي تكافح الإرهاب.

واعتبر الخبير الأميركي نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، أن قطع تمويل الدوحة ورعايتها لتنظيمات إرهابية في ليبيا، خطوة من شأنها أن تساهم في إيجاد مخرج من الأزمة الحالية.

وأوضح سكانزر أن انضمام قوى ليبية رئيسة مناهضة إلى #مصر و #السعودية و #الإمارات و #البحرين في مقاطعتهم للدوحة يعكس شكاوى قديمة عبرت عنها مرارا القوى المعتدلة في #ليبيا عن علاقة قطر بالمتطرفين في البلد الذي تمزقه الحروب.

ونوهت تقارير استخباراتية غربية سابقة بأن دعم قطر للجماعات الإرهابية في #ليبيا له صلة مباشرة بالسعي للسطوة ومنازعة الدول الأخرى فيها من جهة، وكذلك تأجيج الصراع في مصر من خلال تهريب السلاح والمتفجرات، فضلا عن التأثير في دول الجوار الليبي الجنوبية.