السعودية تمتلك الأدلة على دعم قطر لحركة طالبان

اتهم القائمُ بالأعمال في السفارة السعودية بكابول مشاري الحربي، #قطر بدعم #حركة_طالبان في #أفغانستان والمجموعات الإرهابية الأخرى، الأمر الذي دفع البلاد إلى مزيد من الحرب.

وأكد الحربي امتلاكَ #السعودية لأدلة على دعم قطر لحركة طالبان الأفغانية، وغيرِها من التنظيمات الإرهابية الأخرى في المنطقة.

وقال الحربي إن السعودية وبعض دول الخليج الأخرى تبنت موقفاً مناهضاً للإرهاب لضمان سلامة شعبها وأمنها.

واعتبر الحربي أن مكتب طالبان في قطر يعمل خارج اختصاصاته السياسية، مؤكدا أن السعودية تعتبر حركة طالبان تنظيماً معادياً للحكومة الأفغانية.