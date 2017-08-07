وزير بريطاني سابق: الفساد يهدد إقامة مونديال قطر

رجح وزير الثقافة البريطاني السابق #جون_ويتينغدال إمكانية سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر في حال ثبتت تهم الفساد الموجهة إليها، بحسب قناة "العربية"، الاثنين.

ونقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية عن ويتينغدال قوله: من المرجح إعادة إطلاق المنافسة مجددا على استضافة المونديال إذا تأكد أن قطر لم تنله عن جدارة.

الدوحة تستنفر قطاعاتها وتسخر إمكاناتها لاستضافة كأس العالم بعد خمسة أعوام، غير أنها تواجه اتهامات بالفساد، فيما قد تحرمها من الفرصة نتائج تحقيقات دولية حال ثبوت تهم الفساد.

وأكد ويتينغدال أنه في حال تأكد المحققون من حصول #الدوحة على حق تنظيم #المونديال عبر طرق ملتوية، فإنها ستفقد هذه الفرصة.

وذكر #النائب عن حزب المحافظين أيضا أن الفساد أصبح يتضح أكثر فأكثر، على حد تعبيره.

وبحسب الصحيفة، فإن ويتينغدال يرى أنه من المرجح بقوة أن يعاد إطلاق المنافسة مجددا على استضافة مونديال 2022، إذا تأكد أن قطر لم تنل حق تنظيمه عن جدارة واستحقاق.

وكان دامين كولين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني، صرح بأنه ليس هناك أي شك في أن الدوحة يجب أن تفقد حق استضافة كأس العالم إذا تم إثبات الرشاوى التي دُفِعَت من أجل تنظيمه.

وتزايدت احتمالات سحب تنظيم كأس العالم من قطر بعد أن كشف محققون فرنسيون عن اتهاماتهم ضد الرئيس الفرنسي السابق #نيكولا_ ساركوزي، بتلقيه أموالاً من قطر للحصول على الدعم الأوروبي، وهو ما تحدث عنه رئيس #الفيفا السابق #جوزيف_بلاتر الموقوف بتهم فساد أيضاً.