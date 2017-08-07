قوات تركية تجري تدريبات عسكرية في قطر

أعلنت وسائل إعلام قطرية أن #الدوحة أجرت #مناورات_عسكرية مشتركة مع #قوات_تركية في استعراض لتحالفهما الاستراتيجي بعد شهرين من مقاطعة دول عربية لقطر إثر اتهامات لها بدعم الإرهاب.

واعتبرت صحيفة "الشرق" القطرية أن المناورات تهدف إلى إعداد القوات المسلحة القطرية للدفاع عن المرافق "الحيوية والاقتصادية، والاستراتيجية والبنية التحتية".

وكان #البرلمان_التركي قد وافق على عجل بعد يوم من قطيعة الدول الأربع في السابع من يونيو الماضي على السماح لمئات من القوات التركية بالانتشار في #قاعدة_الريان_العسكرية التي تأوي فيلق طارق بن زياد لإظهار الدعم التركي لقطر.