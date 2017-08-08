تحركات دبلوماسية بالمنطقة بحثاً عن حل للأزمة مع قطر

تسلم #نائب_العاهل_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان #رسالة خطية لـ #الملك_سلمان بن عبدالعزيز من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح #أمير_دولة_الكويت.

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وبعد تسليمه الرسالة، التقى والوفد المرافق وزير الخارجية عادل #الجبير. كما استكمل المبعوث الكويتي جولته في #مصر، والتقى بالرئيس #السيسي بشأن #الأزمة_القطرية ودور #الوساطة_الكويتية.

وبالتزامن مع ذلك يصل مبعوثان أميركيان الكويت، قبل شروعهما في جولة على الدول الأربع المقاطعة لقطر، ويضم الوفد الأميركي أنتوني زيني وتيموثي لينديركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي. وسينتقل الموفدان بعد زيارة السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى #قطر.

وفي السياق، أوضح #وزير_الخارجية_الجزائري #عبدالقادر_مساهل أن بلاده تؤيد المساعي الكويتية لإيجاد حل للأزمة القطرية، مبديا تفاؤله بجهود الوساطة الكويتية.