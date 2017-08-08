تقرير أميركي: يجب الضغط على الدوحة لوقف دعمها للإخوان

زادت في الولايات المتحدة الأصوات المطالبة بضرورة أن تقوم #واشنطن باتخاذ خطوات فعلية على الأرض من أجل إجبار #قطر على وقف تمويلها ودعمها للإرهاب، لا سيما دعمها لجماعة #الإخوان.

"ناشونال إنترست" الأميركية، في تقريرها حضت بقوة واشنطن على اتباع خطى #الدول_العربية_المقاطعة_لقطر خصوصا في إنهاء دعمها للإخوان، مثلما تضغط واشنطن على دول عدة لوقف الدعم عن #داعش و #القاعدة.

وذهب التقرير الذي كتبه نواف عبيد، من مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية بكلية هارفارد كيندي، إلى أن قطر تلعب لعبة خطيرة ذات وجهين، لكسب نفوذ في العالم العربي من خلال دعم سعي الإخوان للسيطرة على الحكومات في المنطقة.

وشدد التقرير على أن استسهال التفكير بالإخوان كجماعة سياسية يناقض وقائع التاريخ وفعل السياسة الحالي ومستقبل استئصال #التطرف كأحد أسباب غياب الاستقرار العالمي.

ونوه التقرير بأن حلم الإخوان يتبدد في بيئته العربية، لكن قطر مصرة على لملمة أطرافه. ونوهت بأن تاريخاً من الفشل لازمهم في السعي للإطاحة بالحكومات العربية، وتسيد المشهد السياسي، حتى مع دعم #الدوحة السخي، الدعم الذي تطالب دول عدة الولايات المتحدة لوقفه فوراً، حتى لا ينقلب السحر على الساحر، كما ذكر التقرير.

تسعون عاماً مرَّت على تأسيس تنظيم الإخوان، والفشل حليفهم الأساس، كما أورد التقرير، مشيراً إلى أن تاريخهم في #مصر وُصِم بالفساد و #الإرهاب، والاستئثار بالسلطة والارتماء في أحضان #طهران، هذا فضلاً عن الأردن وتونس والمغرب وفلسطين ودول عربية عدة.

وعدد التقرير وضع الإخوان في فلسطين، وبدعم مباشر من قطر، تسيَّد ذراع الإخوان الفلسطيني، #حماس، نيفاً، حتى فُضِح مراده وتسييسه للدين باسم المقاومة، فعُزِل دولياً، إلا من استضافة كريمة في العاصمة القطرية، مع تصنيف حماس تنظيماً إرهابياً في عدة دول.

موجة #الربيع_العربي ركبها الإخوان بشكل أثار الريبة، فأعطوا الفرصة في تونس والمغرب كما في أكثر من مكان، لكنهم أُنزِلوا عن السلطة بعد فشل سياستهم الاقتصادية، والمقاومة الشعبية العامة للمزج بين الدين والسياسة.

الأردن شهد كذلك بروزاً لبعض قيادات الإخوان عبر حزب العمل الإسلامي، الذراع السياسية للتنظيم، واعتقل بعض من قياداته رغم ادعاء الحزب نأيه بنفسه عن #الأعمال_الإرهابية، في حين حضر أربعة من قياداته تشييع جنازة أبو مصعب الزرقاوي، الزعيم السابق للقاعدة في العراق.

تاريخ طويل من الفشل يلازم الإخوان في سعيهم الدؤوب للإطاحة بالحكومات العربية، وتسيد المشهد السياسي، حتى مع دعم الدوحة السخي، الدعم الذي تنادي بجدية دول عدة، منها الداعية لمكافحة الإرهاب، الولايات المتحدة لوقفه فوراً، حتى لا ينقلب السحر على الساحر.