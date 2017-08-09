السعودية تنفي استخدام "القطرية" أجواء المملكة

نفت هيئة الطيران المدني في #السعودية، ادعاء الخطوط القطرية عبور أجواء المملكة.

وقالت الهيئة "مستمرون بالمقاطعة ومنع الطائرات المسجلة بقطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجوائها".

وأضافت أن "ما يتم تداوله حول استخدام #الطائرات_القطرية للمجال الجوي لبعض دول المقاطعة ومنها #المملكة غير صحيح".

وأوضحت أن "بعض صور المواقع التطوعية مثل Flightradar24 تكون غير دقيقة، إذ تعتمد على توفر أجهزة استقبال وبث بالمنطقة".

وقالت الهيئة إن #الدول_المقاطعة "الأخرى عكفت منذ البداية عل إيجاد طرق جوية إضافية لتخفيف اختناق الحركة الدولية وضمان سلامتها".

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر #قطع_العلاقات_مع_قطر، وأخذت قرارات متفرقة بشأن منع سفر مواطنيها إلى قطر، وإغلاق المجال البحري والجوي أمام الطائرات والبواخر القطرية.