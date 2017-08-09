رسائل من أمير الكويت إلى قادة البحرين وعمان والإمارات

يواصل المبعوثون الكويتيون تحركاتهم عبر إيصال رسائل خطية من أمير الكويت إلى قادة دول في المنطقة بشأن #الأزمة_القطرية، فيما يواصل موفدا وزير الخارجية الأميركية جولتهما في المنطقة بحثاً عن حل للأزمة.

فقام وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، مبعوثاً من أمير #الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتسليم رسالة إلى ملك #البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تناوت آخر المستجدات في المنطقة والقضايا محل الاهتمام المشترك، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

وفي مسقط، سلم الصباح رسالة من أمير الكويت إلى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان #عمان، تسلمها أسعد بن طارق بن تيمور الممثل الخاص للسلطان قابوس.

وفي #الإمارات، التقى المبعوث الكويتي نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث سلمه رسالة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

يأتي ذلك فيما يواصل موفدا وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون جولتهما في المنطقة بحثاً عن حل لأزمة قطر. مصادر خليجية قالت إن مبعوثي تيلرسون للمنطقة لا يحملان أي جديد.

مبعوثا الولايات المتحدة وهما أنتوني زيني، الرئيس السابق المتقاعد للقيادة المركزية الأميركية، وتيم لينديركين، كبير مسؤولي الخارجية الأميركية، بحثا في الكويت مع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الجهود التي يقوم بها البلدان لرأب الصدع في العلاقات الخليجية.

المبعوثان أكدا خلال اللقاء استمرار دعم بلادهما المساعي التي تقوم بها الكويت، ومضاعفة الجهود لإنجاحها.

ومن المقرر أن تشمل جولتهما بعد الكويت.. #السعودية والإمارات و #قطر. مسؤول في الخارجية الأميركية قال إنهما سيعودان إلى واشنطن الجمعة المقبلة.

أما مبعوثا الكويت وهما النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح، فلا يزالان يواصلان جولتهما بالمنطقة لتسليم رسائل لعدد من القادة ضمن تحرك يستهدف إطلاق حوار مباشر بين أطراف الأزمة القطرية.

فبعد تسليمهما رسالة خطية من أمير الكويت إلى كل من السعودية و #مصر، أوصلا إلى سلطنة عمان والبحرين والإمارات رسائل مماثلة لذات الهدف.