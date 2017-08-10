أزمة قطر..ولي عهد أبوظبي يستقبل المبعوثين الأميركيين

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المبعوثين الأميركيين لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.

وتأتي زيارة المبعوثين، الجنرال المتقاعد #أنتوني_زيني، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي #تيموثي_ليندر_كينغ، في إطار الجولة التي يقومان بها في المنطقة للتوسط من أجل حل الأزمة القطرية، بعد زيارة بدآها في #الكويت ثم #قطر فالإمارات.

وتشير أنباء إلى أنه من المقرر توجههما إلى #السعودية و #البحرين و #مصر في وقت لاحق.

وقرر تيلرسون تعيين المبعوثين في سياق جهود الإدارة الأميركية لتسوية أزمة قطر مع دول الخليج ومصر.