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أزمة قطر..ولي عهد أبوظبي يستقبل المبعوثين الأميركيين

المصدر: دبي - قناة العربية
الشيخ محمد بن زايد أثناء الاجتماع
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استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المبعوثين الأميركيين لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.

وتأتي زيارة المبعوثين، الجنرال المتقاعد #أنتوني_زيني، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي #تيموثي_ليندر_كينغ، في إطار الجولة التي يقومان بها في المنطقة للتوسط من أجل حل الأزمة القطرية، بعد زيارة بدآها في #الكويت ثم #قطر فالإمارات.

ولي عهد أبوظبي خلال الاجتماع مع مبعوثي تيلرسون ولي عهد أبوظبي خلال الاجتماع مع مبعوثي تيلرسون

وتشير أنباء إلى أنه من المقرر توجههما إلى #السعودية و #البحرين و #مصر في وقت لاحق.

وقرر تيلرسون تعيين المبعوثين في سياق جهود الإدارة الأميركية لتسوية أزمة قطر مع دول الخليج ومصر.

كلمات دالّة

#أنتوني زيني, #تيموثي ليندر كينغ, #الكويت, #قطر, #السعودية, #البحرين, #مصر

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