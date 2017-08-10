تحركات دبلوماسية عربية ودولية لحل الأزمة مع قطر

قال وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي، أنور #قرقاش، إن محاولات #قطر للبحث عن حل عبر ضغوط دولية لن تجدي نفعا، في إشارة إلى مساعي قطر لدى قوى دولية للضغط على الدول المقاطعة.

وباءت الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لحل أزمة قطر بالفشل حتى الآن.

والعقبة الرئيسية كما ترى الدول الأربع الداعية لمحاربة #الإرهاب، هو الموقف القطري الذي يرفض التعامل مع مخاوف جيرانه، ويفضل السعي لدى قوى دولية للضغط على الدول المقاطعة.

سياسة ستطيل أمد الأزمة، كما يرى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ففي سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ربط قرقاش نجاح الجهود الدبلوماسية الحالية بمراجعة الدوحة لدعمها للتطرف وتدخلها في شؤون دول الجوار.

قرقاش كان يلمح إلى الجهود المبذولة حاليا على مسارين: الأول يتمثل في المبعوثين الأميركيين، والثاني يتمثل في الوساطة الكويتية، حيث التقى المبعوثان الأميركيان أمير قطر من دون أن يتسرب للإعلام ما نتج عن اللقاء.

أما الوساطة الكويتية فوسائل إعلام تشير إلى تطويرها لتشمل ضمانات #كويتية أميركية مشتركة لحل الأزمة.

صحيفة #الرأي #الكويتية نقلت عن مصادر أن هذه الضمانات شملتها الرسائل الخطية التي سلمها مبعوث أمير الكويت لقادة الدول الأطراف في الأزمة. ورغم عدم تأكيد هذه المعلومات بشكل رسمي من أي طرف إلا أن الصحيفة مضت لتقول إن الكويت تسعى من هذه الضمانات لتمهيد الطريق لإطلاق حوار مباشر بين أطراف الأزمة القطرية.