قطر تحيي تأشيرات مجانية للالتفاف على العزلة

أثارت قائمة الدول الثمانين التي قالت #قطر إنها أعفتها من #تأشيرة الدخول، استغرابا لكون عشرات الدول كدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا كانت معفاة أصلا من التأشيرة، فيما رأت صحف أوروبية أن الدوحة ليست وجهة سياحية مفضلة.

ويأتي القرار بعد انهيار السياحة في قطر وشلل حركة الطيران.

وضمت القائمة دولا صغيرة، مثل الفاتيكان وسان مارينو وموناكو وأندورا وسيشل، وهي دول لا تعرف بأنها دول مصدرة للسياح.

بل إن السلطات القطرية كانت سمحت في نوفمبر 2016 بمنح فيزا ترانزيت مجانية لكل مواطني دول العالم، تتيح للركاب الذين يستخدمون طيران "القطرية" قضاء 96 ساعة على الأكثر.

صحف ومواقع أوروبية منها لوموند الفرنسية ولوسوار البلجيكة تناولت قرار قطر إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول، فرأت صحيفة لوموند مثلا أن الدوحة تسعى من خلال هذا القرار إلى إنعاش قطاعي السياحة والطيران اللذين يعانيان من مقاطعة الجيران.

وخلصت الصحيفة في معرض حديثها عن قرار الدوحة إلى أن قطر، وعلى النقيض من دبي، لا تشكل بالتأكيد وجهة سياحية مفضلة.