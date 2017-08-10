ماذا قال وزير خارجية البحرين عن داعم إرهابيي العوامية؟

ربط الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة #وزير_خارجية_البحرين بين من يتعاطف مع الإرهابيين في #العوامية بالسعودية ومن يتعاطف ويتواصل مع الإرهابيين في #البحرين.

وأكد الوزير البحريني أن هذا المتعاطف هو نفسه من يدفع الملايين للإرهابيين في #العراق. في إشارة واضحة إلى الدولة الراعية والممولة للإرهاب بالمنطقة.

وكتب وزير خارجية البحرين في تغريدة بموقع التغريدات الصغيرة "تويتر" أن "من يتعاطف اليوم مع إرهابيي العوامية هو نفسه من تعاطف وتواصل مع إرهابيي البحرين، وهو من دفع الملايين لإرهابيي العراق، والمخفي أعظم".