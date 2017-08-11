قرقاش: الأزمة مع قطر سياسية بامتياز

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات #أنور_قرقاش، اليوم الجمعة، أن #أزمة_قطر ليست في الشعوب، بل نتاج سياسات حكومتها في حق الجار والمحيط.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر" "أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة، المشكلة ليست في الشعوب، فالنسيج واحد، الأزمة نتاج سياسات حكومة قطر في حق الجار و المحيط".

أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة، المشكلة ليست في الشعوب، فالنسيج واحد، الأزمة نتاج سياسات حكومة قطر في حق الجار و المحيط. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف: "أن يتمحور كل منا في خندق بلده متوقع في ظل تركيباتنا الاجتماعية، ولعل ولاء الإخوان لحزبيتهم استثناء، وتبقى أزمة قطر سياسية بامتياز وحلها سياسي".

وكان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد استقبل، أمس الخميس،المبعوثين الأميركيين لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون للتوسط من أجل حل الأزمة القطرية، بعد زيارة بدآها في #الكويت ثم #قطر فالإمارات.