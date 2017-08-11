الكويت تتخذ إجراءات ضد كوريا الشمالية

بدأت السلطات الكويتية اتخاذ إجراءات ضد #كوريا_الشمالية، بما في ذلك وقف الرحلات المباشرة من بيونغ يانغ وإليها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر بوزارة الخارجية.

وقال المصدر المسؤول، الخميس، إن الإجراءات تشمل وقف منح تأشيرات دخول للعمال الكوريين الشماليين، وحظر إصدار التراخيص التجارية.

وتأتي الإجراءات الكويتية بينما شدد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، لهجته ضد #بيونغ_يانغ يوم الخميس.

وقال ترمب إنه ينبغي لكوريا الشمالية أن تكون "قلقة جدا جدا" حتى لمجرد التفكير في مهاجمة الولايات المتحدة أو حلفائها، وذلك ردا على إعلان بيونغ يانغ أنها تعد خططا لهجوم بصواريخ تمر باليابان قاصدة منطقة بحرية قرب #جزيرة_غوام التابعة للولايات المتحدة بالمحيط الهادي.

وفرض #مجلس_الأمن الدولي، السبت، عقوبات على كوريا الشمالية بشأن تجربتي صاروخين باليستيين عابرين للقارات في يوليو/تموز. ومن الممكن أن تكلف العقوبات البلد الآسيوي خسارة ثلث صادراته السنوية المقدرة بنحو 3 مليارات دولار.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية.

وقالت أيضا إنها أوقفت المعاملات المالية والقروض إلى كوريا الشمالية، وحظرت كل الواردات من البلد الآسيوي، وقللت أيضا عدد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين في البلاد.

ودعت الولايات المتحدة دول العالم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والمالية مع بيونغ يانغ، ومنع دخول عمال كوريين شماليين، وأيضا حظر دخول الصادرات الكورية الشمالية.