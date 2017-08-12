هذه الرسالة الأخيرة للشهيد الإماراتي أحمد خليفة البلوشي

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نص الرسالة الأخيرة التي أرسلها النقيب الإماراتي أحمد خليفة البلوشي لإخوته وأصدقائه عبر تطبيق "واتسآب" قبل استشهاده في #اليمن.

وأرسل الشهيد البلوشي رسالة نصية لإخوته وأصدقائه يطلب منهم فيها أن "يسامحوه إذا كان قد أخطأ بدون قصد في حق أي أحد منهم وأنه سيسافر لأداء واجبه الوطني وطلب منهم أن يتواصلوا معه على رقم هاتفه النقال، ثم ودعهم راحلاً وملبيا نداء وطنه".



وكانت #القيادة_العامة_للقوات_المسلحة_الإماراتية أعلنت استشهاد 4 من جنودها أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة #شبوة باليمن، حيث تعرضت طائرتهم المروحية لخلل فني مما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض.

والشهداء هم: النقيب أحمد خليفة البلوشي، والملازم أول طيار جاسم صالح الزعابي، والوكيل محمد سعيد الحساني، والوكيل سمير محمد مراد أبوبكر.

وكان المتحدث الرسمي لقوات #التحالف "تحالف إعادة الشرعية في #اليمن" العقيد الركن تركي المالكي قد صرح بأن إحدى #المروحيات التابعة للتحالف تعرضت لخلل فني أثناء عودتها من إحدى المهام بالداخل اليمني، مما دفع بالطاقم إلى #الهبوط_الاضطراري بإحدى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية".