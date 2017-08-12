بالصور.. القبض على 12 مطلوباً بخلية العبدلي في الكويت

أعلنت وزارة #الداخلية_الكويتية، السبت، أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء #القبض في أماكن متفرقة من البلاد على 12 شخصا من #المحكومين في قضية "خلية حزب الله وهي ما اصطلح على تسميتها بـ #خلية_العبدلي"، إنفاذاً لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (302/2016).

وأوضحت الوزارة أنه جارٍ البحث عن المحكومين الآخرين وهما شخصان اثنان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المقبوض عليهم هم:

1 - محمد جعفر عباس حاجي- كويتي الجنسية (الحكم الحبس 10 سنوات)

2 - محمد حسن عبدالجليل الحسيني- كويتي الجنسية (الحكم الحبس 10 سنوات)

3 - مهدي محمد سيد علي الموسوي- كويتي الجنسية (الحكم الحبس 10 سنوات)

4 - جعفر حيدر حسن جمال- كويتي الجنسية (الحكم الحبس 10 سنوات)

5 - يوسف حسن شعبان غضنفري- كويتي الجنسية (الحكم الحبس 10 سنوات)

6. حسين جمعة محمد الباذر- كويتي الجنسية (الحكم الحبس 10 سنوات)

7 - حسن أحمد عبدالله العطار- كويتي الجنسية (الحكم الحبس 10 سنوات)

8 - عباس عيسى عبدالله الموسوي- كويتي الجنسية (الحكم الحبس 10 سنوات)

9 - عيسى جابر عبدالله باقر- كويتي الجنسية (الحكم الحبس 10 سنوات)

10 - باسل حسين علي الدشتي- كويتي الجنسية (الحكم الحبس 5سنوات)

11 - حسن علي حسن جمال- كويتي الجنسية (الحكم الحبس 5سنوات)

12 - علي عبدالكريم إسماعيل عبدالرحيم- كويتي الجنسية (الحكم الحبس 5سنوات)

ووجهت الكويت تهماً إلى 25 كويتياً وإيرانياً واحداً بعد العثور على أسلحة ومتفجرات في عملية دهم في العام 2015. وقال ممثلو الادعاء في البلاد إن المتهمين كانوا ينوون تنفيذ أعمال عدائية.

وصدر حكم بإعدام متهم واحد، بينما صدرت أحكام بالسجن على الباقين. وفي حزيران (يونيو) الماضي ألغت أعلى محكمة في البلاد حكم الإعدام في القضية، وخففت أحكام السجن الصادرة على البعض، فيما زادت من فترات أحكام أخرى. وصدرت الأحكام غيابياً في حق 14 متهماً على الأقل بينهم الإيراني.