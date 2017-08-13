الكويت.. اعتقال أحد المدانين بقضية خلية العبدلي

ألقت السلطات الكويتية، فجر الأحد، القبض على مدان بقضية #خلية_العبدلي هو مصطفى عبدالنبي خان في منزل والده بمنطقة الرميثية، غداة إلقاء القبض على 12 شخصاً مدانين بالانتماء إلى الخلية الإرهابية المعروفة بـ"خلية العبدلي" المرتبطة بإيران وحزب الله اللبناني، وذلك بعد أسابيع من البحث عنهم.

يذكر أنه تم ضبط الخلية من قبل السلطات الكويتية في آب/أغسطس 2015 بعد أن تبيّن أنها قامت بتخزين وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة العبدلي بكميات كبيرة: 19 طناً من الذخيرة، و144 كلغ من المتفجرات، و68 سلاحاً متنوعاً، و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.

يشار إلى أن هذه المزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية وفي منازل مملوكة من المتهمين.