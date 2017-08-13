قرقاش:على الدوحة تبديد مخاوف جيرانها من زعزعة الاستقرار

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، #أنور_قرقاش ، أن أفضل سبيل لدولة #قطر للخروج من الأزمة الحالية العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من المسؤولين ورؤساء التحرير بوسائل الإعلام الهندية في ختام زيارته لجمهورية الهند التي استغرقت يومين.

وفي إجابته عن سؤال حول المطالب بـ #إغلاق_قناة_الجزيرة ، قال القرقاش إن " قناة الجزيرة " الناطقة بالعربية عبارة عن " #منشور_للإخوان_المسلمين " وبالتالي تمثل تهديدا واضحا للسلام.

وطمأن أنور قرقاش خلال زيارته لنيودلهي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات، القيادة والمسؤولين في #الهند بأن التطورات الراهنة في المنطقة لن تكون لها أي انعكاسات على #الجاليات_الهندية في #دول_الخليج أو على المصالح الاقتصادية لجمهورية الهند في تلك الدول، مؤكدا أن الدول الأربع " " المملكة العربية #السعودية و دولة #الإمارات العربية المتحدة ومملكة #البحرين وجمهورية #مصر العربية " وانطلاقا من ثوابتها لا تنوي #تصعيد_التوتر_في_المنطقة.

وأوضح قرقاش في كلمة ألقاها خلال الزيارة حول تهديد #التطرف_القادم_من_قطر أن الدول الأربع ومن بينها دول كبيرة هي دول معروفة بمبادئها الثابتة ومن ضمنها عدم التسلط على أي دولة صغيرة ".

وأضاف في هذا الإطار أن" قطر تعتبر دولة صغيرة لكنها غنية.. وهي تستعين بمواردها المالية لدعم #الإرهاب ومن هنا يتضح أن الأزمة هي ليست كما يصورها البعض كصراع بين خمس دول عربية ".

ووصف الوزير قطر بأنها دولة ممولة للإرهاب مدللاً على ذلك بأن قائمة الإرهابيين الذين توفر لهم الدوحة ملاذا آمنا تضم عددا كبيرا من الأفراد المحظورين من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وذكر أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية وأنه لا يمكن القول إن هناك أي مدينة سواء في الهند أو الولايات المتحدة أو أوروبا أو أي مكان آخر بمنأى عن #تهديد_الإرهاب_الدولي .

وأردف: "لا يمكننا التسامح مع الرأي القائل بأن قليلا من الإرهاب أو التطرف هو أمر يمكن قبوله والتعايش معه ولذلك لابد من العمل على إزالة أية جوانب رمادية تكتنف الموقف الحازم من الإرهاب والتطرف ".

وأكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن #مجلس_التعاون_الخليجي أثبت مكانته وقيمته الكبيرة للجميع وأنه يفضل أن تستمر قطر جزءا من المنظومة الخليجية بعد أن تثوب إلى رشدها.