البحرين: الإعلام القطري جزء من الأزمة مع الدوحة

قال وزير شؤون الإعلام البحريني علي الرميحي إن #الإعلام_القطري يعد جزءً من الأزمة التي تمر بها #الدوحة وليس جزءً من الحل، مؤكداً أن الأزمة مع #قطر لم تبدأ من تاريخ المقاطعة.

وأشار وزير شؤون الإعلام البحريني في حديث خصه للتلفزيون الوطني أن الإعلام القطري يعالج المشكلة التي تمر بها بلاده باستخفاف داعياً لمعالجة المشكلة بجدية.

وأضاف أن الإعلام القطري لم ولن يمثل رأي #الشعب_القطري الشقيق حسب وصفه.

وزير شؤون الإعلام البحريني قال إن إعلام الدوحة وُجد لخدمة مشروع معين وليس لخدمة قطر وشعبها، مشيراً إلى متاجرة الإعلام القطري بالأزمة التي تعصف بقطر ويتمنى إستمراراها.

وذكر وزير شؤون الإعلام البحريني أن الإعلام القطري يواصل تشكيك المواطن الخليجي بمجلس التعاون الخليجي، كما يواصل الاستخفاف بدور #مصر على صعيدي الأمن القومي والعربي إلى جانب محاولة تقويضه.