الكويت: لدينا الأدلة على ارتباط حزب الله بخلية العبدلي

أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد، أن بلاده تملك الأدلة الكافية على ارتباط #حزب_الله اللبناني بـ #خلية_العبدلي.

وقال الخالد لقناة لبنانية إن #الكويت لديها اعترافات بشأن هذا الارتباط بين الخلية والميليشيا.

ويأتي ذلك بعد زيارة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى الكويت، حيث أكد أن العلاقة بين البلدين لن تتأثر بعد الحادثة الأخيرة.

كما أشار الخالد إلى أن القضاء الكويتي واضح بشأن خلية العبدلي وسيكون هناك تعاون بين البلدين بشكل واسع، لافتاً الى أن هناك استياء كويتيا وعلى #لبنان معالجته.