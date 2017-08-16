تسجيل صوتي لحمد بن جاسم يثبت تآمره لقلب الحكم بالمنامة

وجّه النائب الأول لرئيس #مجلس_النواب_البحريني #علي_العرادي رسالة إلى الشعب القطري أكد فيها أن الخلاف الدائر مع القيادة السياسية لدولة قطر وليس مع الشعب القطري.

وأشار إلى أن النظام في #قطر سعى لضرب الأمن والاستقرار في #البحرين. وأوضح العرادي أن التسجيل الأخير دليل على ممارسات القيادة القطرية التي تصرّ على التدخل في شؤون جيرانها.

أكد العرادي أن المجلس طالب في بيان له بأخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، مشيرا إلى أن الأمر قد يصل إلى طلب #ملاحقته_عبر_الانتربول .

هذا واتهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني قطر بالسعي لزعزعة أمن مملكة البحرين عبر تعاونها مع أحد المدانين بقلب نظام الحكم.

وكانت البحرين قد كشفت، الأربعاء، عن تسجيل لاتصال بين مسؤول في القيادة القطرية وأحد المتهمين بالإرهاب.

وأكدت المنامة واقعة الاتصال بين حمد بن جاسم بن جبر والمدان بالإرهاب علي سلمان زعيم حركة الوفاق.

وقالت البحرين إن حمد بن جاسم بن جبر طلب عدم وقف الاحتجاجات في البلاد عام 2011.

وأذاع #تلفزيون_البحرين تسجيلا منسوبا إلى #حمد_بن_جاسم وعلي سلمان ينسقان فيه مؤامرة لزعزعة استقلال البلاد.

وأوضحت #المنامة أن المبادرة القطرية دعت بالتنسيق مع المعارضة إلى تشكيل حكومة انتقالية في #البحرين في غضون شهرين.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في المحادثة الهاتفية بين حمد بن جاسم و #علي_سلمان إثر الكشف عنها.