البحرين:تسهيل أمور حجاج قطر خطوات لم تحصل عليها أي دولة

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتسهيل أمور حجاج قطر إلى أبعد حد هي خطوات لم تحصل عليها أي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية".

قرار خادم الحرمين الشريفين بتسهيل أمور حجاج قطر الى ابعد حد هي خطوات لم تحصل عليها اي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ١٦ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف الوزير في حسابه الرسمي على "تويتر" "إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للحجاج ومصالحهم هي مسؤولية تاريخية كبرى تولتها المملكة العربية السعودية لجميع الشعوب ولا يطعن فيها إلا ناكر".

رعاية خادم الحرمين الشريفين للحجاج و مصالحهم هي مسؤولية تاريخية كبرى تولتها المملكة العربية السعودية لجميع الشعوب و لا يطعن فيها الا ناكر — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ١٦ أغسطس، ٢٠١٧

وتابع "هذا التجني على رعاية خادم الحرمين الشريفين لحجاج العالم أجمع لا يسيء إليها ويرفضها إلا من انتهج الكذب والإساءة ومعاداة الإسلام".