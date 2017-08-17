قرقاش بعد قرار الملك: لغط قطر بتسييس الحج يجب أن ينتهي

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش عبر #تويتر على أمر الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة #الحجاج_القطريين أن هذه المبادرة الحكيمة والحليمة من المملكة العربية السعودية تثبت لغط #قطر في تسييس الحج، وأن هذا اللغط يجب أن ينتهي، وأضاف قرقاش أن هناك أموراً أسمى من السياسة.

وكتب #قرقاش: "تثبت السعودية كل يوم كم هي كبيرة، ولغط قطر وتسييسها للحج يجب أن ينتهي بعد مبادرة الملك سلمان الحليمة والكريمة، هناك أمور أسمى من السياسة".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر بـ #دخول_الحجاج_القطريين_إلى_السعودية عبر المنفذ البري لأداء #مناسك_الحج.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين بالسماح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون #التصاريح_الإلكترونية.

وأمر الملك سلمان أيضاً بنقل كافة الحجاج القطريين على ضيافته من مطار الملك فهد الدولي في #الدمام ومطار الأحساء الدولي.

كما وجه بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار #الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.