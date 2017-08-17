قرقاش: سياسات قطر تجاه جيرانها مشروع أزمة مخططة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية #أنور_قرقاش تعليقا على ما كشفته #البحرين من تآمرِ الدوحة لقلب نظام الحكم في #المنامة إن هذا دليلٌ على أن سياسات #قطر تجاه جيرانها كانت #مشروعَ_أزمة_مخططة ومبيّتة.

وشدد قرقاش على أن التوجهَ القطري الداعم للتطرف والإرهاب وتقويض استقرارِ الجار واضح جدا.

كما ذكّر بتسريبات تآمرِ قطر مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي على السعودية، معتبرا أن ذلك يتجاوز المراهقة السياسية إلى الانقلاب المخطط.

وكانت البحرين قد كشفت، الأربعاء، عن تسجيل لاتصال بين مسؤول في القيادة القطرية وأحد المتهمين بالإرهاب.

وأكدت المنامة واقعة الاتصال بين حمد بن جاسم بن جبر والمدان بالإرهاب علي سلمان زعيم حركة الوفاق.

وقالت البحرين إن حمد بن جاسم بن جبر طلب عدم وقف الاحتجاجات في البلاد عام 2011.

وأذاع #تلفزيون_البحرين تسجيلا منسوبا إلى #حمد_بن_جاسم وعلي سلمان ينسقان فيه مؤامرة لزعزعة استقلال البلاد.

وأوضحت المنامة أن المبادرة القطرية دعت بالتنسيق مع المعارضة إلى تشكيل حكومة انتقالية في البحرين في غضون شهرين.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في المحادثة الهاتفية بين حمد بن جاسم و #علي_سلمان إثر الكشف عنها.