مجلس النواب البحريني يلوّح بملاحقة حمد بن جاسم دولياً

أكد النائب الأول لرئيس #مجلس_النواب_البحريني #علي_العرادي أن المجلس قد طالب في بيان له بأخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، بعد التسجيل الصوتي الذي جمعه مع علي سلمان وهما ينسقان فيه مؤامرة لزعزعة استقلال البحرين وأمنها.

وأشار العرادي إلى أن الأمر قد يصل إلى طلب ملاحقة بن جاسم عبر #الإنتربول.

هذا واتهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني قطر بالسعي لزعزعة أمن مملكة البحرين عبر تعاونها مع أحد المدانين بقلب نظام الحكم.

وكانت البحرين قد كشفت، الأربعاء، عن تسجيل لاتصال بين مسؤول في القيادة القطرية وأحد المتهمين بالإرهاب.

وأكدت المنامة واقعة الاتصال بين حمد بن جاسم بن جبر والمدان بالإرهاب علي سلمان زعيم حركة الوفاق.

وقالت البحرين إن حمد بن جاسم بن جبر طلب عدم وقف الاحتجاجات في البلاد عام 2011.

وأذاع #تلفزيون_البحرين تسجيلا منسوبا إلى #حمد_بن_جاسم وعلي سلمان ينسقان فيه مؤامرة لزعزعة استقلال البلاد.

وأوضحت #المنامة أن المبادرة القطرية دعت بالتنسيق مع المعارضة إلى تشكيل حكومة انتقالية في #البحرين في غضون شهرين.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في المحادثة الهاتفية بين حمد بن جاسم و #علي_سلمان إثر الكشف عنها.