من هو عبدالله آل ثاني.. سليل أسرة باني قطر الحديثة؟

يصنف الشيخ #عبدالله_بن_علي بن عبد الله آل ثاني كرجل من كبار شخصيات آل ثاني ويحظى بقبول داخل الأسرة، فهو الابن التاسع لحاكم #قطر الشيخ الراحل علي بن عبد الله آل ثاني وحفيد حاكم قطر عبد الله بن جاسم آل ثاني، وأخو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني الذي أطاح به ابن عمه الشيخ خليفه بن حمد ال ثاني جد الأمير تميم بن حمد في 22 من فبراير عام 1972 .

عرف عن عائلة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني وأجداده حسن تثبيت ركائز الحكم وإدارة الدولة، وحسن التعامل مع دول الجوار في القرن الماضي.

وفي عهد الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني حاكم قطر شهدت قطر نهضة ملحوظة ونقلة حضارية بإنتاج البترول من حقول دخان البرية والحقول البحرية.

وبعد تنازل الشيخ علي عن الحكم لنجله أحمد بايعت #أسرة_آل_ثاني الشيخ أحمد بن علي آل ثاني في 24 أكتوبر عام 1960م الذي أكمل المسيرة وحقق لبلاده الأمن وبداية عهد الرخاء وصك أول عملة قطرية قبل أن يعلن إنهاء الوصاية البريطانية ويعلن الاستقلال عن بريطانيا في سبتمبر عام 1971 وأنشأ أول مجلس للوزراء وأول مجلس للشورى.

ويرجع الفضل إلى الشيخ أحمد بن علي في إنشاء إذاعة قطر عام 1968م وتلفزيون قطر عام 1970م.