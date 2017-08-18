الإمارات تدين حادثة الدهس الإرهابية في برشلونة

أدانت دولة #الإمارات بشدة حادثة الدهس الإرهابية التي استهدفت عدداً من الأبرياء، الخميس، في شارع لاس رامبلاس السياحي في مدينة #برشلونة الإسبانية، ما أسفر عن سقوط عدد من #الضحايا ما بين قتيل وجريح.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذا العمل الإرهابي، مؤكدة موقف الإمارات الثابت الرافض لمختلف أشكال العنف و #الإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وشددت على وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الإسبانية في مواجهة العنف و #التطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الإمارات في ضحايا هذه الحادثة الإرهابية وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى.