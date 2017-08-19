الشيخ عبدالله آل ثاني يدشن حسابه على "توتير"

دشن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الجمعة، حسابه الرسمي على "توتير" (abdullahthanii@)، وذلك من خلال سلسلة من التغريدات بدأها بتقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن سلمان على قبول وساطته بشأن تسهيل مرور #الحجاج_القطريين براً وبحراً.

تلت هذه التغريدة تغريدات عدة حول قبول العاهل السعودي طلبه تخصيص غرفة عمليات خاصة تتولى شؤون القطريين في ظل قطع العلاقات، وقام بنشر رقم الهاتف الخاص بالغرفة وهو 00966122367999، وذلك لمساعدة القطريين حجاجاً وزواراً لتسهيل تواصلهم مع أقاربهم في المملكة العربية #السعودية.

التغريدات توالت على الحساب الحديث لتؤكد أن لا صحة لكل ما تم تداوله حول رفض صرف الريال القطري في المملكة.

تغريدات متتالية في وقت قصير كان أحدثها تأكيد #الشيخ_عبدالله_آل_ثاني على أن لا هدف له من لعب هذا الدور سوى خدمة شعب قطر الذي هو أحد أفراده وتقديم كل الدعم له في هذه الأزمة التي وجد القطريون أنفسهم فيها، بسبب ممارسات وسياسات حكومتهم.