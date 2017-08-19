حساب عبدالله آل ثاني بتويتر يحصد عشرات آلاف المتابعين

حصد حساب الشيخ عبدالله علي آل ثاني عشرات آلاف المتابعين بعد ساعات على تدشينه حساباً رسمياً له على "تويتر".

وفيما تصدر هاشتاغ #عبدالله_آل_ثاني_نورت_تويتر القائمة، نظم المدافعون عن السلطات في #الدوحة حملة على مواقع التواصل ضده.

وبعد ساعات معدودة من تدشين الحساب الرسمي، وصل عدد متابعي الشيخ عبدالله علي آل ثاني إلى المئتي ألف مستخدم.

احتفاء إلكتروني بالشيخ عبدالله آل ثاني، أحد رجال الأسرة الحاكمة في #قطر جاء بعد ما حققه في وقت قصير للقطريين.

فقد ظهر عبدالله آل ثاني بشكل مفاجئ خلال لقاءين منفردين مع خادم الحرمين الشريفين ونائبه نجم عنهما فتح الباب أمام #الحجاج_القطريين بدون تسجيل إلكتروني وعلى نفقة خادم الحرمين.

ليس هذا فحسب، بل تم تشكيل غرفة عمليات خاصة لتولي شؤون القطريين يتولى الشيخ عبدالله آل ثاني الإشراف عليها بنفسه ولا يقتصر دورها على الحجاج بل يمتد لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم.

إنجازات في وقت قصير رفعت شعبية #الشيخ_عبدالله_آل_ثاني، لكنها أثارت في الوقت نفسه حفيظة السلطات في قطر والمقربين منها.

فمن حملة على مواقع التواصل ضده إلى حد اعتبار رأس الدبلوماسية القطرية أن ما حققه الشيخ عبدالله آل ثاني من إنجازات في ملف الحج هو جزء من ما تسميه الدوحة مؤامرة تحاك حولها.